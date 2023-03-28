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ПОЛІТИКА

Хакери рф атакували сайти у Словаччині через МіГ-29 для України

28 березня 2023, 19:04
Хакери рф атакували сайти у Словаччині через МіГ-29 для України
Фото: РБК-УКРАЇНА
Угруповання Anonymous RU атакувало сайти парламенту, Національного банку і міноборони Словаччини, а також двох банків.

російська кібератака вивела з ладу кілька сайтів словацьких держустанов і відомств.

Про це повідомляє портал vosveteit.sk.

Цілями російських хакерів були сайти Національної ради, Національного банку та Міністерства оборони. Атака сталася після того, як Словаччина відправила свої перші винищувачі в Україну.

Портал зазначає, що з повідомлення хакерів зрозуміло, що кібератака пов'язана з допомогою Україні.

Окрім того, що хакери з Anonymous RU зламали кілька словацьких сайтів, вони також надіслали попередження про те, що Словаччина не повинна підтримувати Україну.

"Судячи з усього, це атака типу DDOS. Для цього типу атак характерно, що зловмисник надсилає таку велику кількість запитів до сервера, що, кажучи простою мовою, він виходить з ладу. В результаті веб-сайти та інтернет-сервіси не працюють", - зазначили на порталі.

Однак, як зазначається, цього разу Словаччині вдалося уникнути масованої кібератаки на кшталт тої, яка сталася у січні, коли були атаковані сайти держустанов і приватних компаній.

Раніше повідомлялось, що росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на безпілотники для війни проти України.

хакери рфМіГ-29Словаччина

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