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Хакери розсилали фейкові листи від імені Авакова з "правилами поведінки" для поліцейських

"Кіберполіція встановила, що у фейкових листах співробітників поліції закликали під час охорони громадського порядку в день виборів діяти на користь одного з кандидатів у президенти та приділити "особливу увагу" порушенням законодавства з боку членів виборчих комісій і спостерігачів від конкурента цього кандидата"
Кіберполіція викрила хакерів, які з території Росії розсилали фальшиві листи від імені міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в яких закликали співробітників поліції в день виборів діяти на користь одного з кандидатів у президенти України.
Хакери розсилали фейкові листи від імені Авакова з "правилами поведінки" для поліцейських Фото: EPA/UPG

Національна поліція на сторінці в соцмережі Facebook зазначила, що листи надсилалися із вказівками щодо дій поліцейських під час охорони виборчих дільниць у день волевиявлення громадян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Кіберполіція встановила, що у фейкових листах співробітників поліції закликали під час охорони громадського порядку в день виборів діяти на користь одного з кандидатів у президенти та приділити "особливу увагу" порушенням законодавства з боку членів виборчих комісій і спостерігачів від конкурента цього кандидата", - зазначено в повідомленні.

За інформацією кіберполіції, пошту, з якої розсилалися фейкові листи, було створено 21 березня 2019 року на території Російської Федерації. При цьому зловмисники використовували засоби анонімізації для запобігання їх ідентифікації.

Нагадаємо, що напередодні виборів в українському кіберпросторі активізувалися хакерські угрупування, такі як Fancy Bear, The Shadow Brokers та інші, що мають відношення до Росії.
 
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22 03 2019 20:58
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