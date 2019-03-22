Хакери розсилали фейкові листи від імені Авакова з "правилами поведінки" для поліцейських
Національна поліція на сторінці в соцмережі Facebook зазначила, що листи надсилалися із вказівками щодо дій поліцейських під час охорони виборчих дільниць у день волевиявлення громадян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Кіберполіція встановила, що у фейкових листах співробітників поліції закликали під час охорони громадського порядку в день виборів діяти на користь одного з кандидатів у президенти та приділити "особливу увагу" порушенням законодавства з боку членів виборчих комісій і спостерігачів від конкурента цього кандидата", - зазначено в повідомленні.
За інформацією кіберполіції, пошту, з якої розсилалися фейкові листи, було створено 21 березня 2019 року на території Російської Федерації. При цьому зловмисники використовували засоби анонімізації для запобігання їх ідентифікації.
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