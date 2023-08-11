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Хакери шпигували за дипломатами чотирьох країн у білорусі – Reuters

11 серпня 2023, 13:07
Хакери шпигували за дипломатами чотирьох країн у білорусі – Reuters
Протягом кількох років хакери стежили а співробітниками посольств 4ьох країн в білорусі, зокрема під час війни в Україні, зламавши локальні інтернет-мережі.

Про це повідомляє Reuters

Близько 15 пристроїв, які належали дипломатам з двох країн Європи, одного з Південної Азії і одного з Африки, які працювали в посольствах на території білорусі, стали мішенню, написав в звіті дослідник ESET Маттьє Фау. 

Цифрове шпигунство почалось ще в 2021 році і досі активне, додав Фау.

Хакери втручалися в доступ вищезазначених осіб до Інтернету, імовірно, на рівні інтернет-провайдера, тобто їх можна було обманом змусити завантажити шкідливе програмне забезпечення, що вони навіть не усвідомлювали.

Співробітник організації Citizen Lab Білл Марчак вважає, що людям важко уникнути подібних зломів.

Він додав, що результати ESET показують, наскільки дипломати є об’єктами стеження.

"Посольства та міністерства закордонних справ у всьому світі є головною мішенню для шпигунського програмного забезпечення", — сказав Марчак.

Днями в  Німеччини заарештували працівника Бундесверу за шпигунство для росії.
хакериБілорусьшпигунство

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