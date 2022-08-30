НОВИНИГімн прозвучав вдень у ефірі "Радіо Крим"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хакери увімкнули гімн України в ефірі кримського радіо
Фото: Ukrinform
Українські хакери зламали сайт радіостанції в окупованому Криму та запустили гімн України в ефірі.
Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.
"Наші хакери трошки "послухали" радіостанцію "Крим" та нагадали кримчанам і "понаєхавшім расєянцам", що вже час згадувати слова нашого державного гімну", - написав Братчук.
Також він розмістив у своєму Telegram-каналі запис того, як звучав гімн на кримський радіостанції.
Раніше українські хакери зламали телебачення в окупованому Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського.
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30 08 2022 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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