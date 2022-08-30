Хакери увімкнули гімн України в ефірі кримського радіо

Гімн прозвучав вдень у ефірі "Радіо Крим"

Українські хакери зламали сайт радіостанції в окупованому Криму та запустили гімн України в ефірі.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.

"Наші хакери трошки "послухали" радіостанцію "Крим" та нагадали кримчанам і "понаєхавшім расєянцам", що вже час згадувати слова нашого державного гімну", - написав Братчук.

Також він розмістив у своєму Telegram-каналі запис того, як звучав гімн на кримський радіостанції.