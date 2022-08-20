НОВИНИУкраїнські хакери зламали телебачення в окупованому Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські хакери зламали телебачення в Криму
Джерело: СКРІНШОТ ВІДЕО
Як видно з опублікованого відео, в ефірі російського "Першого каналу" транслювався фрагмент звернення президента України Володимира Зеленського.
"Хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю у Криму, пам’ятає – це не та земля, де їм буде спокій", – говорить на відео Зеленський.
У ролику також показано відеоряд з українськими та кримськотатарськими прапорами під пісню Тіни Кароль "Україна – це ти".
Раніше повідомлялось, що Google Earth додав серпневі фото Криму, де зафіксована техніка та склади окупантів.
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