Українські хакери зламали телебачення в Криму

Українські хакери зламали телебачення в окупованому Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського.

Як видно з опублікованого відео, в ефірі російського "Першого каналу" транслювався фрагмент звернення президента України Володимира Зеленського.

"Хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю у Криму, пам’ятає – це не та земля, де їм буде спокій", – говорить на відео Зеленський.

У ролику також показано відеоряд з українськими та кримськотатарськими прапорами під пісню Тіни Кароль "Україна – це ти".

Раніше повідомлялось, що Google Earth додав серпневі фото Криму, де зафіксована техніка та склади окупантів.