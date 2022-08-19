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Google Earth додав серпневі фото Криму. На них зафіксована техніка та склади окупантів
Фото з відкритих джерел
Google Earth додав свіжі серпневі фотографії Криму у високій якості. На них видно, що окупований півострів напханий військовою технікою та складами з боєприпасами.
Найбільшу увагу привертають винищувачі, які стоять в рядочок десятками штук.
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19 08 2022 14:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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