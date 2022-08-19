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Google Earth додав серпневі фото Криму. На них зафіксована техніка та склади окупантів

Окупанти перетворили півострів на військову базу
Google Earth додав серпневі фото Криму. На них зафіксована техніка та склади окупантів Фото з відкритих джерел

Google Earth додав свіжі серпневі фотографії Криму у високій якості. На них видно, що окупований півострів напханий військовою технікою та складами з боєприпасами.

Найбільшу увагу привертають винищувачі, які стоять в рядочок десятками штук. 

Ідеальні мішені для ЗСУ, або як жартують українці, на півострові ще вдосталь місць, де можна «недбало кинути недопалок»

Раніше повідомлялось, що університет Німеччини опублікував на інтерактивній карті дані про військову допомогу Україні.

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19 08 2022 14:08
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