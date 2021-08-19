Хакери викрали дані майже 40 мільйонів користувачів T-Mobile

У компанії T-Mobile повідомили, що вразливість системи була ліквідована після витоку даних.

Хакери викрали особисті дані понад 40 мільйонів користувачів однієї з найбільших у США компаній - T-Mobile.

Компанія T-Mobile дізналася про хакерську атаку наприкінці минулого тижня, однак про викрадення особистих даних стало відомо лише сьогодні, як передає Укрінформ.

Компанія T-Mobile дізналася про хакерську атаку наприкінці минулого тижня, однак про викрадення особистих даних стало відомо лише сьогодні.

Наразі відомо, що хакери викрали дані щодо імен та прізвищ користувачів, їх дати народження та номери соціального страхування (аналог українського ІПН у США - ред.).

У компанії T-Mobile повідомили, що вразливість системи була ліквідована після витоку даних.

Компанія зупинила роботу системи на кілька днів, що спровокувало гострий дефіцит та різке подорожчання пального в цій частині США. Оператор був вимушений сплатити вимагачам близько $4,4 мільйона, щоб відновити контроль над своїми операціями та відновити надання послуг.

