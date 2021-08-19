CУСПІЛЬСТВО НОВИНИХакери викрали особисті дані понад 40 мільйонів користувачів однієї з найбільших у США компаній - T-Mobile.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хакери викрали дані майже 40 мільйонів користувачів T-Mobile
У компанії T-Mobile повідомили, що вразливість системи була ліквідована після витоку даних.
Фото: РБК-УКРАЇНА
Компанія T-Mobile дізналася про хакерську атаку наприкінці минулого тижня, однак про викрадення особистих даних стало відомо лише сьогодні, як передає Укрінформ.
Компанія T-Mobile дізналася про хакерську атаку наприкінці минулого тижня, однак про викрадення особистих даних стало відомо лише сьогодні.
Наразі відомо, що хакери викрали дані щодо імен та прізвищ користувачів, їх дати народження та номери соціального страхування (аналог українського ІПН у США - ред.).
У компанії T-Mobile повідомили, що вразливість системи була ліквідована після витоку даних.
Компанія зупинила роботу системи на кілька днів, що спровокувало гострий дефіцит та різке подорожчання пального в цій частині США. Оператор був вимушений сплатити вимагачам близько $4,4 мільйона, щоб відновити контроль над своїми операціями та відновити надання послуг.
Нагадаємо, що раніше у Японії понад 100 урядових установ і компаній зазнали атаки хакерів.
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19 08 2021 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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