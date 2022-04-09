Хакери викрали персональні дані клієнтів у США, - Samsung

Компанія Samsung попереджає користувачів у США про необхідність бути пильними щодо фішингових листів після того, як у липні хакери проникли в системи компанії по всій країні.

Про це повідомляє Digital Information World, виробник смартфонів також заявляє, що зловмисникам, напевне, вдалося вкрасти деякі персональні дані його клієнтів.

У п'ятницю Samsung надіслала попередження електронною поштою всім споживачам, котрі зазначали втручання. Наголошується, що цей інцидент стався у другій половині липня.

Тільки через тиждень компанія дізналася, що трапилося, і зараз підтвердила результати власного внутрішнього розслідування щодо зламу персональних даних.

Хоча деталі інциденту не оприлюднені, компанія зазначила, що у багатьох випадках ідеться про викрадення імен користувачів, дати народження та інформації про реєстрацію продукту.

Водночас Samsung зазначає, що номери кредитних карт чи соціального страхування користувачів викрадені не були. Також не постраждали пристрої.

Про точну кількість зламаних гаджетів не повідомляється.

Щоб запобігти подібним інцидентам надалі, Samsung попереджає користувачів про необхідність зберігати пильність, особливо щодо підозрілих електронних листів.

Хакери вимагають від користувачів надати особисті дані та обманом змушують установити шкідливі ПЗ на свої пристрої.