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Хакери завдали збитків світовій економіці на трильйон доларів — ЗМІ

Дослідники провели опитування 1500 міжгалузевих представників IT
Втрати світової економіки через кіберзлочини та забезпечення захисту від них цьогоріч перевищили трильйон доларів, при чому лише два роки тому ця сума становила близько 600 мільярдів.
Хакери завдали збитків світовій економіці на трильйон доларів — ЗМІ Фото: timeoutinternet.com

Про це йдеться у спільному звіті компанії-виробника антивірусного програмного забезпечення McAfee та Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), створеного на основі даних, зібраних компанією з маркетингових досліджень Vanson Bourne, що спеціалізується на технологіях, передає Укрінформ.

Згідно зі світом, організації по всьому світу втратили приблизно 945 мільярдів доларів через хакерські атаки та ще 145 мільярдів через додаткові витрати на кібербезпеку.

Дослідники провели опитування 1500 міжгалузевих представників IT та директивних органів компаній, проводились інтерв'ю з урядовцями, використовувались відкриті дані держорганів та доходів МВФ.

Лише 4% з опитаних організацій заявили, що не мали жодних інцидентів з кібербезпекою у 2019 році. Водночас 92% респондентів заявляли, що окрім грошових втрат вони зазнавали втрат продуктивності праці та робочого часу. Найдовша перерва у роботі через кібератаки становила 18 годин, що завдавало організаціям у середньому понад півмільйона доларів збитків.

Значне збільшення кібератак можна пояснити, з одного боку, швидшою та точнішою реакцією на них, а з іншого ㅡ підвищенням рівня самих хакерів. Також під час пандемії люди значно збільшили свою активність у мережі, що дає злочинцям більше можливостей для роботи.

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08 12 2020 14:46
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