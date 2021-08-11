Хакери зламали кілька оборонних організацій - CNN

Таким чином зловмисники можуть перехоплювати чутливі дані з електронної пошти та внутрішніх комп’ютерних мереж

Ряд авторитетних організацій, які працюють у чутливих сферах, були зламані іноземними хакерами.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише CNN.

"Вірогідні іноземні хакери зламали дев’ять організацій в оборонній, енергетичній, технологічній та освітній сферах, а також у галузі охорони здоров’я. Щонайменше одна із цих організацій знаходиться у США", - стверджує CNN із посиланням на дані безпекової компанії Palo Alto Networks.

Зазначається, що хакерам вдалося викрасти паролі деяких із цих організацій, що дасть їм змогу підтримувати довготерміновий доступ до їх мереж.

"Таким чином зловмисники можуть перехоплювати чутливі дані з електронної пошти та внутрішніх комп’ютерних мереж", - йдеться у матеріалі.

Цю секретну інформацію було оприлюднено, аби попередити про небезпеку інші корпорації та розкрити схему роботи хакерів. Зокрема, нападники використовують прогалини у безпеці програмного забезпечення для зберігання паролів.

CNN додає, що виявлені злами - лише вершина айсберга вірогідної кампанії зі стеження і що з часом стане відомо про більшу кількість жертв.

"Поки невідомо, хто саме стоїть за зламами, але деякі підходи та механізми нападників схожі на використовувані китайськими хакерськими групами", - зауважує CNN.

Як раніше повідомляло агентство, у США хакери-вимагачі «вибили» майже $ 600 мільйонів за пів року.