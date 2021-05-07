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Хакери зламали соцмережу, яку створив колишній член команди Трампа

Сталося це у день офіційного запуску соцмережі 4 липня
Хакери здійснили атаку на нову соцмережу GETTR, яку створив колишній прессекретар 45-го президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер.
Хакери зламали соцмережу, яку створив колишній член команди Трампа Фото: з вільного доступу

Про це у коментарі Insider повідомив хакер з логіном @JubaBaghdad, який взяв, зокрема, на себе відповідальність за зламану соцмережу, повідомляє "Громадське".

Так, 4 липня хакери зламали найбільш популярні й підтверджені облікові записи, а також сторінку служби підтримки на GETTR. Зокрема, хакери змінили профілі користувачів на платформі.

Сторінка колишнього речника Трампа Джейсона Міллера, який заснував і очолює платформу, також зазнала атаки - на приблизно 1,5 години.

Хакер з логіном @JubaBaghdad розповів у коментарі виданню, що ламав соцмережу "просто для розваги" і що це було "легко" з технічної точки зору.

"Вони (розробники - ред.) не повинні публікувати вебсайт, перш ніж переконатися, що все або, принаймні, майже все, в безпеці", - додав хакер.

Водночас генеральний директор GETTR Міллер сказав Insider, що проблему виявили "за лічені хвилини", і все, що зловмисник зміг зробити, - це "змінити кілька імен користувачів".

"Ситуація виправлена, і ми вже мали понад півмільйона користувачів, які підписалися на нашу захопливу нову платформу", - додав він.

Що вже відомо про соцмережу?

Свою місію GETTR формулює так: "Боротьба з культурою скасування, сприяння здоровому глузду, захист свободи слова, боротьба з монополіями соцмереж і створення справжнього ринку ідей".

Функціонал GETTR багато в чому нагадує Twitter: там можна публікувати дописи (обмеження - 777 символів) і відео тривалістю до трьох хвилин, організовувати прямі трансляції й користуватися хештегами. Крім того, GETTR дозволяє імпортувати дописи з Twitter.

Додатки GETTR у середині червня з’явилися в крамницях Android та iOS; відтоді їх завантажили трохи більш як тисячу разів кожен, додає Politico.

Як пише The Daily Beast, серед спонсорів GETTR - китайський мільярдер Го Веньгуй, що втік із батьківщини через критику комуністичної партії, та колишній радник Трампа Стівен Беннон. Його арештували за підозрою в розкраданні коштів, але Трамп його виправдав в останні дні президентства.

Водночас, за даними журналістки Bloomberg Дженіфер Джейкобс, Трамп не має наміру приєднуватися до GETTR і досі планує створити власну соцмережу.

Після подій у Капітолії 6 січня провідні соцмережі заблокували акаунти Дональда Трампа за підбурювання до насильства. У червні 2021 року Facebook оголосив, що блокування триватиме до січня 2023-го; Twitter блокування знімати не планує.

На цьому тлі Трамп заявляв про плани створити власну соцмережу. Натомість з'явилася однобічна комунікаційна платформа, яка менш ніж через місяць закрилася.

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05 07 2021 12:57
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