Zoom купує стартап, який розробляє машинний переклад у реальному часі

Ми постійно шукаємо нові способи зробити щасливими наших користувачів і підвищити продуктивність зустрічей, а рішення в області машинного перекладу будуть відігравати ключову роль у вдосконаленні нашої платформи для клієнтів Zoom по всьому світу

Американська комунікаційно-технологічна компанія Zoom Video Communications підписала кінцеву угоду про купівлю Karlsruhe Information Technology Solutions - Kites GmbH («Kites») - стартапа, що займається розробкою машинного перекладу в реальному часі. Умови угоди не розголошуються.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву компанії.

"Ми постійно шукаємо нові способи зробити щасливими наших користувачів і підвищити продуктивність зустрічей, а рішення в області машинного перекладу будуть відігравати ключову роль у вдосконаленні нашої платформи для клієнтів Zoom по всьому світу", - сказав президент з продуктів та інженерних розробок Zoom Велчамі Санкарлінгам.

Компанія Kites була заснована в 2015 році викладачами Технологічного університету Карлсруе Алексом Вайбелем і Себастьяном Штюкером. У ній працюють 12 науковців-дослідників.

Kites розробив платформу для перекладу, яку використовують в академічних колах і уряді.

Zoom Video Communications — американська комунікаційно-технологічна компанія з штаб-квартирою в Сан-Хосе (Каліфорнія), заснована у 2001 році. Вона надає послуги віддаленого конференцзв'язку з використанням хмарних обчислень. Zoom пропонує комунікаційне програмне забезпечення, яке включає відеоконференції, онлайн-зустрічі, чат і мобільну спільну роботу.

На початку квітня 2020 року кількість щоденних користувачів Zoom зросла до 200 млн осіб - порівняно з 10 млн у грудні 2019 року. Це пов'язано з запровадженням карантинних заходів у багатьох країнах через пандемію COVID-19.