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Хамас передав Ізраїлю тіла чотирьох заручників

20 лютого 2025, 13:51
Хамас передав Ізраїлю тіла чотирьох заручників
t.me/Koord_shtab
З них двоє малолітніх дітей.

Бойовики угруповання Хамас в рамках угоди передали Єрусалиму тіла чотирьох заручників, серед загиблих двоє дітей віком 9 місяців та 5 років. 

Про це повідомляє газета  The Times of Israel.

Зранку 20 лютого почався процес передачі тіл, проте сталось це із затримкою. 

Хамас розмістили труни з останками загиблих на "сцені", а поряд були встановлені плакати з написом "Зроблено в США".

Бойовики кажуть, що заручники разом з охоронцями загинули через авіаудар Ізраїля із застосуванням американських ракет.

Тіла заручників вже були передані представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста, а ізраїльські військові заявляють, що отримали останки полонених.

В цю суботу Хамас має передати Ізраїлю ще шістьох заручників.

Напередодні стало відомо, що Хамас звільнив ще трьох заручників з Ізраїлю.

 

ХАМАСІзраїльтіла

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