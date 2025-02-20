Хамас передав Ізраїлю тіла чотирьох заручників
Бойовики угруповання Хамас в рамках угоди передали Єрусалиму тіла чотирьох заручників, серед загиблих двоє дітей віком 9 місяців та 5 років.
Про це повідомляє газета The Times of Israel.
Зранку 20 лютого почався процес передачі тіл, проте сталось це із затримкою.
Хамас розмістили труни з останками загиблих на "сцені", а поряд були встановлені плакати з написом "Зроблено в США".
Бойовики кажуть, що заручники разом з охоронцями загинули через авіаудар Ізраїля із застосуванням американських ракет.
Тіла заручників вже були передані представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста, а ізраїльські військові заявляють, що отримали останки полонених.
В цю суботу Хамас має передати Ізраїлю ще шістьох заручників.
Напередодні стало відомо, що Хамас звільнив ще трьох заручників з Ізраїлю.