Хамас звільнив ще трьох заручників з Ізраїлю

У відповідь Ізраїль має звільнити 369 палестинських ув'язнених.

Відбувся шостий обмін заручниками між бойовики угрупованням Хамас і Єрусалимом, де було звільнено ще трьох ізраїльських заручників.

Про це Армія оборони Ізраїлю написала в Telegram-каналі.

"Нещодавно у супроводі сил Армії оборони Ізраїлю та Агентства безпеки Ізраїлю заручники, що повертаються, перетнули кордон Ізраїлю. Наразі заручники, що повертаються, направляються в пункт первинного прийому на півдні Ізраїлю, де вони возз'єднаються з членами своїх сімей", - йдеться в дописі.

В Цахал повідомили, що з полону повернулися громадянин Ізраїлю і росії Олександр Труфанов ї, громадянин Ізраїлю і США Сагі Декель-Хен, громадянина Ізраїлю Яїр Горн.

Усі вони були взяті у заручники 7 жовтня 2023 року, коли бойовики Хамас напали на Ізраїль.

І тепер Ізраїль має звільнити 369 палестинських ув'язнених у межах першого етапу угоди між Ізраїлем та Хамас.

Кілька днів тому Хамас відкладав наступний обмін заручниками з Ізраїлем.