Хамас передав Ізраїлю тіла ще чотирьох заручників і назвав умови звільнення інших

Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР

Перша фаза припинення вогню має закінчитися цього тижня

Сьогодні вночі угруповання бойовиків Хамас передало тіла чотирьох ізраїльських заручників, очікуючи звільнення Ізраїлем сотень палестинських в'язнів і назвало умови для звільнення заручників, що залишилися.

Про це повідомляє новинне агентство Reuters.

Майже тиждень не відбулися обміни, однак єгипетські посередники в домоглися передачі тіл останніх чотирьох заручників на першому етапі угоди.

Сьогодні зранку в офісі ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху повідомили, що Ізраїль отримав труни з останками чотирьох заручників.

Нетаньяху додав, що первісна ідентифікація тіл триватиме на території Ізраїлю, а після завершення процесу сім'ям заручників буде надіслано офіційне повідомлення.

Нічний обмін став останнім у рамках "крихкого" перемир'я в Газі. Припинення вогню почалось 19 січня.

В цю суботу Ізраїль відмовився звільнити ув'язнених після того, як Хамас передав шістьох заручників під час постановочної церемонії.

Бойовики демонстрували живих заручників і труни з останками заручників на сцені перед натовпом у Газі, перш ніж передати їх.

Це викликало критику і з боку Єрусалима, і з боку ООН.

Крім того, Хамас передав останки невпізнаної палестинської жінки замість Ширі Бібас, а вже наступного дня передав ідентифіковане тіло. Тіло ж неопізнаної жінки відправили назад в Газу.

Перша фаза припинення вогню має закінчитися цього тижня, а щодо наступної фази - не зрозуміло чи відбудеться вона.

Хамас зранку заявив, що готовий почати переговори щодо другого етапу і що єдиний спосіб звільнити заручників, які залишилися, - це прихильність режиму припинення вогню.

Останній обмін відбувся тиждень тому, тоді Хамас звільнив ще трьох ізраїльських заручників.