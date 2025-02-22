Хамас звільнив ще трьох ізраїльських заручників

Усім їм від 21 до 27 років.

Бойовики угруповання Хамас передали "Червоному Хресту" кількох ізраїльських заручників під час чергового етапу обміну полоненими між Ізраїлем і палестинським угрупованням.

Про це повідомляє портал NEWSru.co.il.

Сьогодні, 22 лютого, було звільнено трьох ізраїльтян, захоплених на фестивалі "Нова": Омера Венкерта, 23 роки, Елію Коена, 27 років і Омера Шем-Това, 21 рік.

Усіх їх доправлять до військового табору в районі Реїм, неподалік від кордону з Газою, а потім вертольотами до лікарень Тель-Авіва і Петах-Тікви для подальшого обстеження і лікування. Для екстреної допомоги підготовлено резервні палати в лікарнях Ашкелона і Беер-Шеви.

Такоє очікується ще один заручник - Хішама Шаабана ас-Сайїда, яокму 36 років, який страждав на психічний розлад і пішов до Гази 2015 року. Його буде звільнено пізніше, без офіційної церемонії, через специфіку його стану. Хамас стверджує, що робить це "з поваги до його сім'ї та релігійних переконань".

Крім того, цього тижня Хамас передав Ізраїлю тіла чотирьох заручників.