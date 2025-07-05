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Хамас погодився на перемир'я в Сектор Газі

05 липня 2025, 11:53
Хамас погодився на перемир'я в Сектор Газі
Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР
Домовленість передбачає перехідний етап.

Палестинський рух прийняв запропоновану через посередників угоду про припинення вогню в Секторі Газа. 

Протягом перехідного етапу можуть бути звільнені ізраїльські заручники.

Про це повідомив представник переговорної групи Хамас Халіл аль-Хайя, передає Reuters.

Він сказав, що два дні тому вони отримали пропозицію від посередників у Єгипті та Катарі, розглянули її та дали згоду, а також висловив сподівання, що ізраїльська сторона не "підірве" таку пропозицію.

Єгипет також отримав позитивні сигнали від ізраїльської сторони щодо припинення бойових дій. Водночас офіційний Єрусалим передав посередникам свою зустрічну пропозицію, узгоджену зі США, пише видання.

Угода може передбачати звільнення бойовиками Хамас п’ятьох ізраїльських заручників.

В кінці червня Ізраїль заявив про ліквідацію одного з засновників Хамас у Газі.

 

ХАМАСІзраїльвійна

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