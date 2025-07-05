Хамас погодився на перемир'я в Сектор Газі
Палестинський рух прийняв запропоновану через посередників угоду про припинення вогню в Секторі Газа.
Протягом перехідного етапу можуть бути звільнені ізраїльські заручники.
Про це повідомив представник переговорної групи Хамас Халіл аль-Хайя, передає Reuters.
Він сказав, що два дні тому вони отримали пропозицію від посередників у Єгипті та Катарі, розглянули її та дали згоду, а також висловив сподівання, що ізраїльська сторона не "підірве" таку пропозицію.
Єгипет також отримав позитивні сигнали від ізраїльської сторони щодо припинення бойових дій. Водночас офіційний Єрусалим передав посередникам свою зустрічну пропозицію, узгоджену зі США, пише видання.
Угода може передбачати звільнення бойовиками Хамас п’ятьох ізраїльських заручників.
В кінці червня Ізраїль заявив про ліквідацію одного з засновників Хамас у Газі.