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Хамас погодився звільнити 10 ізраїльських заручників

10 липня 2025, 12:48
Хамас погодився звільнити 10 ізраїльських заручників
Фото: i-g-t.org
Й на додачу передати тіла.

Ісламістський рух Хамас заявив щодо згоди звільнити десятьох ізраїльських полонених у рамках зусиль, спрямованих на припинення вогню у секторі Гази.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Бойовики заявили, що переговори про перемир'я, які ведуть ключові посередники Катар і США, є "важкими" через "непоступливість" Ізраїлю. 

Також Хамас зазначив, що перемовини мають кілька проблемних моментів, серед яких - питання постачання необхідної гуманітарної допомоги, виведення ізраїльських військ з Гази і "надання реальних гарантій постійного припинення вогню".

Крім того, офіційний представник ісламського руху Тахер аль-Нуну сказав, що угруповання погодилося на останню пропозицію перемир'я і "запропонувало необхідну гнучкість, щоб захистити народ і дозволити вільний в'їзд і постачання допомоги для нашого народу, поки ми не досягнемо повного завершення війни".

За його словами, райони, куди мають відійти ізраїльські війська в рамках першого етапу припинення вогню, повинні бути визначені таким чином, щоб не вплинути на життя палестинців і "відкрити шлях до другого етапу переговорів".

Глава Білого дому США Дональд Трамп, який цього тижня двічі зустрічався в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, заявив, що існує "дуже хороший шанс" на припинення вогню в Газі.

"Я думаю, що у нас є шанс цього або наступного тижня. Точно сказати не можу. Немає нічого певного щодо війни, Гази і всіх інших місць, з якими ми так часто маємо справу, проте є дуже великі шанси, що ми досягнемо домовленості, якоїсь угоди цього тижня, а якщо ні - то, можливо, наступного тижня", - сказав Трамп.

В цей же час,  головнокомандувач армії Ізраїлю Еяль Замір заявив у телевізійній промові, що "створено умови" для просування угоди, яка передбачає звільнення десятьох живих полонених Хамас і передачу тіл дев'яти інших.

Нагадаємо, що на початку тижня непрямі перемовини Ізраїлю з Хамас у Катарі провалилися.

 

ХАМАСІзраїль

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