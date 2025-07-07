Непрямі перемовини Ізраїлю з Хамас у Катарі провалилися

Ізраїльська делегація не мала достатніх повноважень.

Перша сесія непрямих перемовин між Ізраїлем та Хамас щодо припинення вогню завершилася безрезультатно. Ізраїльська делегація не мала достатнього мандата для досягнення угоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на палестинські джерела.

Переговори у Катарі відбулись напередодні візиту прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Білого дому. Це буде вже третій візит з моменту повернення Дональда Трампа до влади. Ізраїльський премʼєр заявляв, що переговірники, які беруть участь у переговорах про перемирʼя, мають чіткі інструкції щодо досягнення угоди на умовах, які Ізраїль прийняв.

При цьому у суботу ввечері на громадській площі у Тель-Авіві біля штаб-квартири Міноборони зібрався натовп, який закликав укласти угоду про припинення вогню та повернення близько 50 заручників, які досі утримуються Хамас. При цьому вважається, що в живих залишилось близько 20 заручників.