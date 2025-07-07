Непрямі перемовини Ізраїлю з Хамас у Катарі провалилися
Перша сесія непрямих перемовин між Ізраїлем та Хамас щодо припинення вогню завершилася безрезультатно. Ізраїльська делегація не мала достатнього мандата для досягнення угоди.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на палестинські джерела.
Переговори у Катарі відбулись напередодні візиту прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Білого дому. Це буде вже третій візит з моменту повернення Дональда Трампа до влади. Ізраїльський премʼєр заявляв, що переговірники, які беруть участь у переговорах про перемирʼя, мають чіткі інструкції щодо досягнення угоди на умовах, які Ізраїль прийняв.
При цьому у суботу ввечері на громадській площі у Тель-Авіві біля штаб-квартири Міноборони зібрався натовп, який закликав укласти угоду про припинення вогню та повернення близько 50 заручників, які досі утримуються Хамас. При цьому вважається, що в живих залишилось близько 20 заручників.