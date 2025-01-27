Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Хамас повідомив Ізраїлю про смерть 8-ми заручників, яких мали звільнити

27 січня 2025, 20:43
Хамас повідомив Ізраїлю про смерть 8-ми заручників, яких мали звільнити
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
В секторі Гази залишаються 87 із 251 заручника, захоплених Хамас.

Палестинське угруповання Хамас повідомило Ізраїлю, що вісім з 33 заручників, яких мали звільнити на першому етапі угоди про припинення вогню в секторі Гази, мертві. 

Про це сказав речник уряду Ізраїлю Давід Менсер, повідомляє The Times of Israel.

В ніч проти 23 січня Ізраїль отримав список з інформацією про стан заручників від Хамас, де також підтверджено, що решта 25 заручників живі. 

В Ізраїлі додали, що наступні звільнення заручників заплановані на 30 січня та 1 лютого.

Станом на сьогодні, 27 січня, сімох із 33 заручників уже звільнено.

У секторі Гази залишаються 87 із 251 заручника, захоплених угрупованням 7 жовтня 2023 року, включно з тілами щонайменше 34 людей, смерть яких підтвердила Армія оборони Ізраїлю.

Також Хамас утримує двох ізраїльських цивільних, які потрапили до Гази у 2014 та 2015 роках, а також тіло солдата Цахал, який загинув у 2014 році. 

Тіло іншого солдата, який загинув того ж року, повернули з Гази у січні 2025 року, додає видання. 

Нагадаємо, що 19 січня Ізраїль оголосив про перемир'я у Секторі Газа.

 

ХАМАСІзраїльзаручники

Останні матеріали

Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 27 січня 2025, 14:36
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 27 січня 2025, 12:01
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська
Політика
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська "еліта" не визначилася щодо поточної спроможності України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 січня 2025, 07:57
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Політика
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Переклад iPress – 24 січня 2025, 15:28
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Політика
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 січня 2025, 11:16
Всередині білорусі. Як працює секретна програма з підриву ЄС – Politico
Політика
Всередині білорусі. Як працює секретна програма з підриву ЄС – Politico
Переклад iPress – 24 січня 2025, 08:02
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Політика
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 січня 2025, 16:55
Політика
"Бури, бейбі, бури". Як Дональд Трамп може покласти край правлінню путіна – TIME
Переклад iPress – 23 січня 2025, 12:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється