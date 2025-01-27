Хамас повідомив Ізраїлю про смерть 8-ми заручників, яких мали звільнити

В секторі Гази залишаються 87 із 251 заручника, захоплених Хамас.

Палестинське угруповання Хамас повідомило Ізраїлю, що вісім з 33 заручників, яких мали звільнити на першому етапі угоди про припинення вогню в секторі Гази, мертві.

Про це сказав речник уряду Ізраїлю Давід Менсер, повідомляє The Times of Israel.

В ніч проти 23 січня Ізраїль отримав список з інформацією про стан заручників від Хамас, де також підтверджено, що решта 25 заручників живі.

В Ізраїлі додали, що наступні звільнення заручників заплановані на 30 січня та 1 лютого.

Станом на сьогодні, 27 січня, сімох із 33 заручників уже звільнено.

У секторі Гази залишаються 87 із 251 заручника, захоплених угрупованням 7 жовтня 2023 року, включно з тілами щонайменше 34 людей, смерть яких підтвердила Армія оборони Ізраїлю.

Також Хамас утримує двох ізраїльських цивільних, які потрапили до Гази у 2014 та 2015 роках, а також тіло солдата Цахал, який загинув у 2014 році.

Тіло іншого солдата, який загинув того ж року, повернули з Гази у січні 2025 року, додає видання.

Нагадаємо, що 19 січня Ізраїль оголосив про перемир'я у Секторі Газа.