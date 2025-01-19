Ізраїль оголосив про перемир'я у Секторі Газа

Після того, як Хамас передав список

Ізраїль оголосив про початок перемир'я у Секторі Газа. Припинення вогню стало можливим після того, як Хамас передав список перших заручників, яких мають звільнити 19 січня.

Про це повідомляє The Time of Israel.

Після того, як Хамас передав список заручників, яких планується звільнити сьогодні, Ізраїль заявив, що перемир'я набуде чинності об 11:15.

Спочатку планувалося, що перший етап перемир’я розпочнеться сьогодні о 8:30. Проте його відклали через те, що Хамас затягнув з передачею списку імен трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити сьогодні.

Армія оборони Ізраїлю (Цахал) заявила, що продовжувала завдавати ударів по об'єктах терористів Хамас у Секторі Газа протягом останніх двох годин.

У Хамас заявили, що надіслали Ізраїлю список заручників, які будуть звільнені сьогодні, 19 січня.