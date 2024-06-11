Хамас приймає план перемир'я в Газі від ООН – Reuters

Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР

Палестинське угруповання Хамас погодилося розпочати перемовини про припинення війни з Ізраїлем у секторі Гази згідно плану ООН.

Про це пише Reuters, посилаючись на слова високопоставленого представника Хамас.

"Хамас прийняв резолюцію ООН, яка підтримує план припинення війну із Ізраїлем у Газі, та висловив готовність обговорювати деталі", - пише агенція.

Проте посередники з Катару і Єгипту поки не отримали офіційної відповіді від Хамас або Ізраїлю на підтримувану ООН мирну пропозицію.

Вчора ми повідомили, шо Блінкен летить до Ізраїлю і Єгипту домовлятись про перемир'я в Газі.