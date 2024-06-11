Хамас приймає план перемир'я в Газі від ООН – Reuters
Про це пише Reuters, посилаючись на слова високопоставленого представника Хамас.
"Хамас прийняв резолюцію ООН, яка підтримує план припинення війну із Ізраїлем у Газі, та висловив готовність обговорювати деталі", - пише агенція.
Проте посередники з Катару і Єгипту поки не отримали офіційної відповіді від Хамас або Ізраїлю на підтримувану ООН мирну пропозицію.
Вчора ми повідомили, шо Блінкен летить до Ізраїлю і Єгипту домовлятись про перемир'я в Газі.