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Хамас відпустить всіх заручників-росіян через дружбу з рф

29 жовтня 2023, 10:47
Хамас відпустить всіх заручників-росіян через дружбу з рф
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
росія просить бойовиків надати інформацію про вісьмох людей, які перебувають у заручниках в Секторі Гази.

Про це пише РІА "Новости.

"Від російської сторони через МЗС ми отримали список громадян, які мають подвійне громадянство. Ми до цього списку дуже уважно ставимося і ретельно оброблятимемо, тому що ми дивимося на росію як на нашого найближчого друга" - сказав член політичного бюро і голова відділу із зовнішніх зв'язків Хамас Муса Абу Марзук.

Він додав, що Хамас зараз шукає людей зі списку російської сторони і відпустить їх.

Раніше Цахал заявив, що в полоні бойовиків Хамас перебувають 199 людей.

Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики захопили, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної музики.

 

ХАМАСзаручникиРосія

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