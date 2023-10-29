Хамас відпустить всіх заручників-росіян через дружбу з рф

росія просить бойовиків надати інформацію про вісьмох людей, які перебувають у заручниках в Секторі Гази.

Про це пише РІА "Новости.

"Від російської сторони через МЗС ми отримали список громадян, які мають подвійне громадянство. Ми до цього списку дуже уважно ставимося і ретельно оброблятимемо, тому що ми дивимося на росію як на нашого найближчого друга" - сказав член політичного бюро і голова відділу із зовнішніх зв'язків Хамас Муса Абу Марзук.

Він додав, що Хамас зараз шукає людей зі списку російської сторони і відпустить їх.

Раніше Цахал заявив, що в полоні бойовиків Хамас перебувають 199 людей.

Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики захопили, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної музики.