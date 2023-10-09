ХАМАС вів багаторічну кампанію з обману Ізраїлю, аби атакувати зненацька – Reuters
Про це повідомило Reuters.
Джерело близьке до ХАМАС розповіло, що терористична організація змусила Ізраїль думати, що не хоче збройного конфлікту і що її можна заспокоїти економічними стимулами для підтримки відносного спокою.
"ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до бою, ХАМАС використовував безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи у громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу або конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї масштабної операції", - розповіло джерело агентству.
За словами анонімного співрозмовника, в рамках своєї підготовки ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення для навчання.
"Ізраїль, звичайно, його бачив, але вони були переконані, що ХАМАС не зацікавлений в конфронтації", - розповіло джерело виданню.
ХАМАС прагнув переконати Ізраїль, що його турбує забезпечення того, щоб робітники в Газі мали доступ до робочих місць за кордоном і не були зацікавлені в розв'язанні війни.
Джерело в ізраїльських службах безпеки розповіло, що Служби безпеки Ізраїлю були обмануті ХАМАС.
"Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, поки не влаштували бунт", - пише агентство Reuters.
Ізраїль давно пишається своєю здатністю проникати в ісламістські угруповання і контролювати їх.
Як наслідок, повідомило джерело, близьке до ХАМАСу, важливою частиною плану було запобігання витоків.
Багато лідерів ХАМАС не знали про ці плани, і під час тренувань бойовиків, задіяних в нападі, не підозрювали про точну мету навчань, додало джерело.
Колишній радник з національної безпеки Яаков Амідрор повідомив Reuters, що деякі країни, повірили в цю брехню, заявивши Єрусалиму, що ХАМАС проявляє "велику відповідальність".
"Ми безглуздо почали вірити, що це правда. Значить, ми допустили помилку. Ми не збираємося повторювати цю помилку знову і повільно, але впевнено знищимо ХАМАС", - підсумував Амідрор.