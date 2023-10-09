ХАМАС вів багаторічну кампанію з обману Ізраїлю, аби атакувати зненацька – Reuters

Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР

Ретельна багаторічна кампанія обману дозволила ісламістському угрупованню ХАМАС атакувала Ізраїль несподівано.

Про це повідомило Reuters.

Джерело близьке до ХАМАС розповіло, що терористична організація змусила Ізраїль думати, що не хоче збройного конфлікту і що її можна заспокоїти економічними стимулами для підтримки відносного спокою.

"ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до бою, ХАМАС використовував безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи у громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу або конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї масштабної операції", - розповіло джерело агентству.

За словами анонімного співрозмовника, в рамках своєї підготовки ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення для навчання.

"Ізраїль, звичайно, його бачив, але вони були переконані, що ХАМАС не зацікавлений в конфронтації", - розповіло джерело виданню.

ХАМАС прагнув переконати Ізраїль, що його турбує забезпечення того, щоб робітники в Газі мали доступ до робочих місць за кордоном і не були зацікавлені в розв'язанні війни.

Джерело в ізраїльських службах безпеки розповіло, що Служби безпеки Ізраїлю були обмануті ХАМАС.

"Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, поки не влаштували бунт", - пише агентство Reuters.

Ізраїль давно пишається своєю здатністю проникати в ісламістські угруповання і контролювати їх.

Як наслідок, повідомило джерело, близьке до ХАМАСу, важливою частиною плану було запобігання витоків.

Багато лідерів ХАМАС не знали про ці плани, і під час тренувань бойовиків, задіяних в нападі, не підозрювали про точну мету навчань, додало джерело.

Колишній радник з національної безпеки Яаков Амідрор повідомив Reuters, що деякі країни, повірили в цю брехню, заявивши Єрусалиму, що ХАМАС проявляє "велику відповідальність".

"Ми безглуздо почали вірити, що це правда. Значить, ми допустили помилку. Ми не збираємося повторювати цю помилку знову і повільно, але впевнено знищимо ХАМАС", - підсумував Амідрор.