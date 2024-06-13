Хамас вимагає внести зміни до плану Байдена щодо припинення вогню

Конкретні вимоги угруповання не оприлюднюються.

Хамас вимагає змінити пропозицію про припинення вогню, яку підтримали США та Рада Безпеки ООН, ускладнюючи переговори щодо плану звільнення ізраїльських заручників як першого кроку до припинення війни в Газі.

Про це пише Financial Times.

Конкретні поправки Хамас до пропозиції на чотирьох з половиною сторінках, яку запропонував президент США Джо Байден, залишаються незрозумілими. Але у вівторок увечері бойове угруповання заявило, що його відповідь посередникам Катару та Єгипту продемонструвала "готовність до позитивних угод". Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Катарі, принаймні деякі з розбіжностей між Ізраїлем і Хамас є такими, що можуть бути подолані, однак не всі.

"Якщо одна сторона продовжує змінювати свої вимоги, включно з щодо речей, які вона вже прийняла, тоді ви повинні поставити під сумнів, чи діють вони добросовісно чи ні. Ми сповнені рішучості спробувати подолати розбіжності. І я вважаю, що їх можна подолати, але це не означає, що вони будуть подолані", — сказав Блінкен.

Його аналіз повторив Джейк Салліван, радник США з національної безпеки, який сказав, що деякі внесені Хамас до запропонованого мирного плану в Газі зміни «суттєво» відрізнялися від підтриманого цього тижня Радою безпеки ООН документу.

"Наша мета — довести цей процес до завершення. Ми вважаємо, що час торгів закінчився — настав час припинення вогню", — сказав він.

І Блінкен, і прем'єр-міністр Катару шейх Мухаммед бін Абдулрахман аль-Тані, який працював посередником разом з Єгиптом, відмовилися обговорювати, якими саме є вимоги Хамас.

Уряд Ізраїлю вже засудив переговорну тактику Хамас, назвавши її повною відмовою від пропозиції.