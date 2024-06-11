Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Рада Безпеки ООН підтримала запропонований США план припинення вогню між Ізраїлем і Газою

11 червня 2024, 09:03
Рада Безпеки ООН підтримала запропонований США план припинення вогню між Ізраїлем і Газою
росія утрималася.

Рада безпеки ООН у понеділок схвалила запропоновану Сполученими Штатами резолюцію, яка закликає до негайного тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і Хамас.

Про це пише The Hill.

За резолюцію проголосували 14 членів Радбезу з 15, представник російської федерації утримався.

У тексті резолюції зазначається, що Ізраїль прийняв викладену президентом Байденом 31 травня пропозицію і міститься заклик до Хамас також прийняти її, а обидві сторони – повністю виконати пункти резолюції без зволікань і без умов.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала Хамас прийняти пропозицію про припинення вогню. 

"Сьогодні ця рада надіслала Хамас чітке повідомлення: прийняти угоду про припинення вогню, яка лежить на столі. Ізраїль уже погодився на цю угоду, і бої можуть припинитися сьогодні, якщо Хамас зробить те саме. Повторюю, сьогодні бої можуть припинитися", – сказала вона.

Ініційована США резолюція Ради Безпеки повторює пропозицію, описану Байденом наприкінці минулого місяця, щодо триетапної угоди про забезпечення звільнення утримуваних Хамас 120 ізраїльських заручників шляхом припинення бойових дій щонайменше на шість тижнів, з подальшими переговорами, спрямованими на остаточне припинення військових дій.

Фу Цун, постійний представник Китайської Народної Республіки в Організації Об’єднаних Націй, проголосував за резолюцію, однак розкритикував текст як "неоднозначний" у переході від кожного етапу до наступного. Він також висловив сумнів щодо можливості виконання домовленостей, на чому також наголосив і  ізраїльський представник. 

"Ізраїль не братиме участь у безглуздих і нескінченних переговорах, які можуть бути використані Хамасом як спосіб потягнути час. Настав час, щоб ця рада нарешті притягнула Хамас до відповідальності, щоб нарешті назвала винними тих, кого належить і врешті решт засудила терор", — сказав Реут Шапір Бен Нафталі, політичний координатор ізраїльської місії в ООН.

Байден і США описали пропозицію про припинення вогню як таку, що її схвалив і прийняв Ізраїль, хоча коментарі прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху дещо суперечили повідомленням про те, що Ізраїль влаштовує ця угода. 

Хамас наразі відхиляє цю пропозицію, стверджуючи, що вона не відповідає його вимогам щодо припинення війни та повного виведення всіх ізраїльських сил із Гази. 

Державний секретар Ентоні Блінкен здійснив декілька візитів у Єгипет, Ізраїль, Йорданію та Катар, щоб заручитися їх підтримкою пропозиції. Єгипет і Катар є головними партнерами Хамас. 

ХАМАСІзраїльООНрезолюціяСектор Гази

Останні матеріали

Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Політика
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 червня 2024, 12:14
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 червня 2024, 10:16
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Політика
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Переклад iPress – 11 червня 2024, 08:20
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Політика
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Переклад iPress – 10 червня 2024, 16:29
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Політика
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 червня 2024, 10:54
Українці часом
Політика
Українці часом "дивують" росіян зброєю, з якою ті раніше не зіштовхувалися. Захід потребує України більше, ніж навпаки – Том Купер
Переклад iPress – 10 червня 2024, 00:34
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Політика
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 07 червня 2024, 14:48
День
Політика
День "Д" в Україні. Як рішення американців будуть оцінюватися через 80 років? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 07 червня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється