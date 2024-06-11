Рада Безпеки ООН підтримала запропонований США план припинення вогню між Ізраїлем і Газою

росія утрималася.

Рада безпеки ООН у понеділок схвалила запропоновану Сполученими Штатами резолюцію, яка закликає до негайного тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і Хамас.

Про це пише The Hill.

За резолюцію проголосували 14 членів Радбезу з 15, представник російської федерації утримався.

У тексті резолюції зазначається, що Ізраїль прийняв викладену президентом Байденом 31 травня пропозицію і міститься заклик до Хамас також прийняти її, а обидві сторони – повністю виконати пункти резолюції без зволікань і без умов.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала Хамас прийняти пропозицію про припинення вогню.

"Сьогодні ця рада надіслала Хамас чітке повідомлення: прийняти угоду про припинення вогню, яка лежить на столі. Ізраїль уже погодився на цю угоду, і бої можуть припинитися сьогодні, якщо Хамас зробить те саме. Повторюю, сьогодні бої можуть припинитися", – сказала вона.

Ініційована США резолюція Ради Безпеки повторює пропозицію, описану Байденом наприкінці минулого місяця, щодо триетапної угоди про забезпечення звільнення утримуваних Хамас 120 ізраїльських заручників шляхом припинення бойових дій щонайменше на шість тижнів, з подальшими переговорами, спрямованими на остаточне припинення військових дій.

Фу Цун, постійний представник Китайської Народної Республіки в Організації Об’єднаних Націй, проголосував за резолюцію, однак розкритикував текст як "неоднозначний" у переході від кожного етапу до наступного. Він також висловив сумнів щодо можливості виконання домовленостей, на чому також наголосив і ізраїльський представник.

"Ізраїль не братиме участь у безглуздих і нескінченних переговорах, які можуть бути використані Хамасом як спосіб потягнути час. Настав час, щоб ця рада нарешті притягнула Хамас до відповідальності, щоб нарешті назвала винними тих, кого належить і врешті решт засудила терор", — сказав Реут Шапір Бен Нафталі, політичний координатор ізраїльської місії в ООН.

Байден і США описали пропозицію про припинення вогню як таку, що її схвалив і прийняв Ізраїль, хоча коментарі прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху дещо суперечили повідомленням про те, що Ізраїль влаштовує ця угода.

Хамас наразі відхиляє цю пропозицію, стверджуючи, що вона не відповідає його вимогам щодо припинення війни та повного виведення всіх ізраїльських сил із Гази.

Державний секретар Ентоні Блінкен здійснив декілька візитів у Єгипет, Ізраїль, Йорданію та Катар, щоб заручитися їх підтримкою пропозиції. Єгипет і Катар є головними партнерами Хамас.