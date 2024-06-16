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Цахал оголосив про "тактичні паузи" у воєнних діях

16 червня 2024, 10:27
Цахал оголосив про
Фото: yvision.kz
Армія ізраїлю від учора оголосила щоденні тактичні паузи в наступах, щоб сприяти надходженню гуманітарної допомоги в Сектор Гази.

Про це йдеться в заяві армії. 

"В рамках триваючих зусиль зі збільшення обсягів гуманітарної допомоги, що надходить до Сектору Гази, і після додаткових обговорень з ООН і міжнародними організаціями, починаючи з суботи 15 червня оголошено "локальну тактичну паузу військової активності" в гуманітарних цілях. Це додатковий крок у зусиллях з надання гуманітарної допомоги", - йдеться в дописі. 

Пауза діятиме з 08:00 до 19:00 щодня до скасування вздовж дороги, що веде від контрольованого Ізраїлем КПП "Керем-Шалом", додали в Цахал. 

Нагадаєамо, що минулого тижня Блінкен літав до Ізраїлю і Єгипту домовлятись про перемир'я в Газі.

 

Ізраїльцахалвійна

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