Цахал оголосив про "тактичні паузи" у воєнних діях

Армія ізраїлю від учора оголосила щоденні тактичні паузи в наступах, щоб сприяти надходженню гуманітарної допомоги в Сектор Гази.

Про це йдеться в заяві армії.

"В рамках триваючих зусиль зі збільшення обсягів гуманітарної допомоги, що надходить до Сектору Гази, і після додаткових обговорень з ООН і міжнародними організаціями, починаючи з суботи 15 червня оголошено "локальну тактичну паузу військової активності" в гуманітарних цілях. Це додатковий крок у зусиллях з надання гуманітарної допомоги", - йдеться в дописі.

Пауза діятиме з 08:00 до 19:00 щодня до скасування вздовж дороги, що веде від контрольованого Ізраїлем КПП "Керем-Шалом", додали в Цахал.

Нагадаєамо, що минулого тижня Блінкен літав до Ізраїлю і Єгипту домовлятись про перемир'я в Газі.