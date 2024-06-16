Цахал оголосив про "тактичні паузи" у воєнних діях
Про це йдеться в заяві армії.
"В рамках триваючих зусиль зі збільшення обсягів гуманітарної допомоги, що надходить до Сектору Гази, і після додаткових обговорень з ООН і міжнародними організаціями, починаючи з суботи 15 червня оголошено "локальну тактичну паузу військової активності" в гуманітарних цілях. Це додатковий крок у зусиллях з надання гуманітарної допомоги", - йдеться в дописі.
Пауза діятиме з 08:00 до 19:00 щодня до скасування вздовж дороги, що веде від контрольованого Ізраїлем КПП "Керем-Шалом", додали в Цахал.
Нагадаєамо, що минулого тижня Блінкен літав до Ізраїлю і Єгипту домовлятись про перемир'я в Газі.