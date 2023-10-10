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Хамас випустив ракети по курортному місту в Ізраїлі

10 жовтня 2023, 20:05
Хамас випустив ракети по курортному місту в Ізраїлі
Фото: з вільного доступу
Під удари попало курортне місто Ашкелон, там лунають сирени.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"В Ашкелоні та інших прилеглих населених пунктах лунають сирени", - пише видання.

Раніше терористичне угруповання попереджало, що бомбардуватиме місто у відповідь на авіаудари Ізраїлю по сектору Газа.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.

 
ХАМАСІзраїльракетиАшкелон

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