Хамас випустив ракети по курортному місту в Ізраїлі

Під удари попало курортне місто Ашкелон, там лунають сирени.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"В Ашкелоні та інших прилеглих населених пунктах лунають сирени", - пише видання.

Раніше терористичне угруповання попереджало, що бомбардуватиме місто у відповідь на авіаудари Ізраїлю по сектору Газа.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.