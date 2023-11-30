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Хамас взяв на себе відповідальність за теракт в Єрусалимі

30 листопада 2023, 17:07
Хамас взяв на себе відповідальність за теракт в Єрусалимі
Фото: telegraf.com.ua
Внаслідок нападу вранці 30 листопада загинули троє ізраїльтян.

Терористичне угруповання Хамас взяло на себе відповідальність за атаку зі стріляниною на в’їзді до Єрусалиму.  

Про це повідомляє видання Times of Israel.

Угруповання взяло на себе відповідальність, зазначивши, що атака є відповіддю на бойові дії Ізраїлю у секторі Гази та вчорашнє вбивство двох дітей у Дженіні.

Двоє неповнолітніх, одного з яких Хамас назвав одним із членів угруповання, а також двоє старших командирів терористів загинули 29 листопада після удару з боку Ізраїлю, йдеться у повідомленні.

Крім того, Хамас привітав двох нападників, братів Мурада та Ібрагіма Намрів із району Сур Бахер у східній частині Єрусалиму, назвавши їх "мучениками джихаду". Палестинський народ він закликав до "ескалації опору".

Нагадаємо, що сьогодні в Єрусалимі стався теракт. За даними медиків, двоє літніх людей померло в лікарні від тяжких поранень, а 24-річна жінка загинула на місці. Ще вісьмох доправили до лікарень, пʼятеро з них — у важкому стані.

 

терактЄрусалимвійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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