Хамас звільнив першу групу заручників

Сьогодні угруповання Хамас звільнило перших 25 заручників в рамках угоди про обмін і призупинення бойових дій з Ізраїлем.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на єгипетських чиновників.

Переговори про угоду між Ізраїлем і Хамас тривали кілька тижнів. Посередниками виступили Катар, Єгипет і США.

Після того, як заручники повернуться в Ізраїль, ізраїльська влада звільнить групу палестинських ув’язнених, які складається з жінок і хлопців-підлітків.

Ми також писали, що пенітенціарна служба Ізраїлю отримала список з 39 палестинських засуджених за тероризм, які будуть звільнені сьогодні в рамках угоди з Хамасом.