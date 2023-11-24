Хамас звільнив першу групу заручників
Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на єгипетських чиновників.
Переговори про угоду між Ізраїлем і Хамас тривали кілька тижнів. Посередниками виступили Катар, Єгипет і США.
Після того, як заручники повернуться в Ізраїль, ізраїльська влада звільнить групу палестинських ув’язнених, які складається з жінок і хлопців-підлітків.
Ми також писали, що пенітенціарна служба Ізраїлю отримала список з 39 палестинських засуджених за тероризм, які будуть звільнені сьогодні в рамках угоди з Хамасом.