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Харківщина отримала 150 комплектів Starlink
Фото: Міністерство з питань реінтеграції
На деокуповану Харківщину прибули 150 комплектів Starlink.
"Зв’язок повертається у звільнені від окупантів міста і села Харківщини. В регіон прибули надсучасні комплекти Starlink. Частина з них призначена для мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Це дозволить швидко відновити зв’язок, поки не відбудується пошкоджена інфраструктура. Люди врешті зможуть почути голоси своїх рідних. Наразі на Харківщині мобільні оператори відновили вже 27 мобільних базових станцій та продовжують відновлювати інші", - йдеться у повідомленні.
Решту комплектів отримає місцева влада, щоб налагодити швидке й ефективне відновлення звільнених від окупантів територій.
Мінреінтеграції подякувало уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink.
Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink.
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13 10 2022 15:17 МЕДІА
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