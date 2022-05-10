НОВИНИЦі пристрої допомагають зберігати зв'язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, рятувальникам, лікарнямПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна вже отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink
Фото з вільного доступу
Від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тисяч пристроїв Starlink. З них 5 тисяч - за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тисяч - за сприяння уряду Польщі.
Про це Укрінформу повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Зазначається, що ще 5 тисяч пристроїв отримано завдяки ініціативі міністрів цифрової трансформації країн ЄС, решта - від приватних компаній.
На сьогодні Starlink – це та критична інфраструктура, що впливає на життя тисяч людей. Термінали допомагають зберігати зв'язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, рятувальникам, лікарням.
У міністерстві додали, що, крім супутникового звʼязку, Ілон Маск допомагає Україні системами Tesla Powerwall. Це потужні акумулятори, що дозволяють зберігати зв'язок у найгарячіших точках, попри знеструмлення. Наразі засновник компанії Tesla безоплатно передав Україні близько 50 таких систем.
Starlink - це проєкт SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.
Як повідомлялось, компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту ще 54 мінісупутники для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
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05 10 2022 15:10 МЕДІА
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