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Україна вже отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink

Ольга
Матарикіна
Ці пристрої допомагають зберігати зв'язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, рятувальникам, лікарням
Україна вже отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink Фото з вільного доступу
Від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тисяч пристроїв Starlink. З них 5 тисяч - за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тисяч - за сприяння уряду Польщі.
 
Про це Укрінформу повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
 
Зазначається, що ще 5 тисяч пристроїв отримано завдяки ініціативі міністрів цифрової трансформації країн ЄС, решта - від приватних компаній.
 
На сьогодні Starlink – це та критична інфраструктура, що впливає на життя тисяч людей. Термінали допомагають зберігати зв'язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, рятувальникам, лікарням.
 
У міністерстві додали, що, крім супутникового звʼязку, Ілон Маск допомагає Україні системами Tesla Powerwall. Це потужні акумулятори, що дозволяють зберігати зв'язок у найгарячіших точках, попри знеструмлення. Наразі засновник компанії Tesla безоплатно передав Україні близько 50 таких систем.
 
Starlink - це проєкт SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі. 
 
 
 
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05 10 2022 15:10
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