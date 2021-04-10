Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Харківська область вже завтра може опинитися в "червоній" зоні карантину

Водночас лікарняні ліжка з киснем заповнені сьогодні на 70,1%, тоді як критичний рівень - 65%
У Харківській області вже другий день поспіль перевищені три епідеміологічні показники, за якими визначають зону карантину. Тому вже завтра регіон може перейти у "червону" зону.
Харківська область вже завтра може опинитися в "червоній" зоні карантину Фото: Hubs.ua

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

За словами директора Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любові Махоти, у регіоні перевищені показники виявлення нових випадків, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.

"Коефіцієнт виявлення перевищений два дні поспіль, і на сьогодні складає 21,4% при критичному 20%. Щодо рівня госпіталізації, при критичному 60% ми маємо сьогодні 68,8%. Цей показник також перевищено другий день поспіль", - сказала вона.

Водночас лікарняні ліжка з киснем заповнені сьогодні на 70,1%, тоді як критичний рівень - 65%.

Як зазначила Махота, для переходу в "червону" зону карантину потрібно, щоб два показники були перевищені два дні поспіль. Якщо завтра ситуація не покращиться, то Держкомісія ТЕБ та НС розгляне питання переведення Харківської області в "червону" зону.

Нагадаємо, що на тлі оголошення "жовтої" зони українці почали активніше вакцинуватися проти COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2021 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.