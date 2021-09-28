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На тлі оголошення "жовтої" зони українці почали активніше вакцинуватися проти COVID-19

За добу - 119 тисяч щеплень
Протягом 27 вересня в Україні ​ 119 378 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу мали 70 004 громадяни, а повністю імунізовані, тобто отримали другу дозу - 49 374.
На тлі оголошення "жовтої" зони українці почали активніше вакцинуватися проти COVID-19 Фото: pexels.com, cottonbro

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом доби працювали 896 мобільних бригад, 2 971 пункт щеплення та 344 центри вакцинації.

Щеплення робили вакцинами Pfizer (Comirnaty) - 60 484, Sinovac (CoronaVac) - 35 400 та AstraZeneca - 23 494.

У МОЗ наголошують, що з моменту оголошення "жовтого" рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини проти COVID-19 зросла майже на 25%.

Загалом в Україні зробили вже 12 359 741 щеплення. Першу дозу отримали 6 851 529 людей, з них повністю імунізовані - 5 508 212 людей.

З початку компанії з вакцинації найбільше щеплень зробили у Києві, а також на Дніпропетровщині та Харківщині. Натомість найменше - у Луганській і Волинській областях.

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28 09 2021 12:28
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