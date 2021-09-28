На тлі оголошення "жовтої" зони українці почали активніше вакцинуватися проти COVID-19
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Протягом доби працювали 896 мобільних бригад, 2 971 пункт щеплення та 344 центри вакцинації.
Щеплення робили вакцинами Pfizer (Comirnaty) - 60 484, Sinovac (CoronaVac) - 35 400 та AstraZeneca - 23 494.
У МОЗ наголошують, що з моменту оголошення "жовтого" рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини проти COVID-19 зросла майже на 25%.
Загалом в Україні зробили вже 12 359 741 щеплення. Першу дозу отримали 6 851 529 людей, з них повністю імунізовані - 5 508 212 людей.
З початку компанії з вакцинації найбільше щеплень зробили у Києві, а також на Дніпропетровщині та Харківщині. Натомість найменше - у Луганській і Волинській областях.
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