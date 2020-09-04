Харлан розповіла про завершення кар’єри
Про це розповіла сама спортсменка, цитує Champion.com.ua:
"Рішення щодо подальших спортивних планів буду ухвалювати вже після Олімпіади-2020. Бо підготовка до наступних Ігор розпочинається одразу після церемонії нагородження. Потрібно ухвалити рішення: закінчувати кар’єру, залишатися в спорті чи брати паузу, а потім повертатися. Це делікатне питання, яке ставить собі кожен атлет, а особливо ті, хто вже не вперше виступає на Олімпіадах.
Потрібно максимально свідомо підходити до того, що справа всього твого свідомого життя, підходить до фінішу та її потрібно відпустити. Я поки не готова цього зробити. Подібне рішення я ухвалювала після Ріо-2016, вирішила зробити акцент на відновленні й продовжила змагатися", - зізналася Харлан.
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