Харлан розповіла про завершення кар’єри отрібно ухвалити рішення: закінчувати кар’єру, залишатися в спорті чи брати паузу, а потім повертатися. Це делікатне питання, яке ставить собі кожен атлет, а особливо ті, хто вже не вперше виступає на Олімпіадах

Українська фехтувальниця Ольга Харлан ще не вирішила чи завершить кар'єру після Олімпійських ігор у Токіо, які через пандемію коронавірусу перенесли на 2021 рік.

Фото: aif.ua

Про це розповіла сама спортсменка, цитує Champion.com.ua: "Рішення щодо подальших спортивних планів буду ухвалювати вже після Олімпіади-2020. Бо підготовка до наступних Ігор розпочинається одразу після церемонії нагородження. Потрібно ухвалити рішення: закінчувати кар’єру, залишатися в спорті чи брати паузу, а потім повертатися. Це делікатне питання, яке ставить собі кожен атлет, а особливо ті, хто вже не вперше виступає на Олімпіадах. Потрібно максимально свідомо підходити до того, що справа всього твого свідомого життя, підходить до фінішу та її потрібно відпустити. Я поки не готова цього зробити. Подібне рішення я ухвалювала після Ріо-2016, вирішила зробити акцент на відновленні й продовжила змагатися", - зізналася Харлан.

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