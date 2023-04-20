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Heineken продає російський бізнес

20 квітня 2023, 13:24
Heineken продає російський бізнес
Компанія Heineken вже навіть знайшла покупця на бізнес в росії.

Це другий за розміром виробник пива у світі і теж покидає ринок рф. 

Про це компанія написала в себе на сайті.

Наразі Heineken чекає на погодження угоди з боку місцевої влади. 

"Ми продовжуємо робити кроки щодо передання права власності на наш бізнес у Росії. Відповідно до місцевого законодавства, до органів влади РФ було надано на затвердження заявку. Якщо і коли ми отримаємо схвалення, ми повідомимо додаткові відомості щодо покупця та домовленостей", – йдеться на сайті. 

Раніше в Heineken вибачився і продовжив роботу в рф. 

В компанії казали, що продаж може відбутися у першій половині цього року, а доти фірма буде робити усе можливе, щоб тримати бізнес на плаву і вберегти його від націоналізації.

В Heineken повідомляють, що її виторг у першому кварталі цього року виріс на 8,9% – до €6,38 млрд, попри падіння продажів на 3%. 

Рік тому після повномасштабного вторгнення росії Heineken призупинила експорт пива в росії, а ще через кілька днів зупинила виробництво і продаж пива під своїм брендом в рф. Разом з тим компанія відмовилась від розміщення реклами на російському ринку. У Heineken в росії 7 заводів. 

Портфель виробника налічує близько 300 брендів, частина з яких є місцевими – Жигулівське, Бочкарьов.

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