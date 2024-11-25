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Хезболла атакувала ракетами Тель-Авів: є поранені

25 листопада 2024, 09:12
Хезболла атакувала ракетами Тель-Авів: є поранені
Фото: twitter.com/InfosFrancaises
Це стало відповіддю на авіаудар по центру Бейрута, де загинуло 29 людей.

Угруповання Хезболла вкотре завдала ударів ракетами по Тель-Авіву. 

Наразі відомо про постраждалих серех цивільних, передає агенція Reuters.

Посилаючись на медиків, видання пише про щонайменше пʼять поранених, а в однієї людини гостра реакція на стрес.

За даними ізраїльських військових, через терористичну атаку біля Тель-Авіва були зруйновані чи підпалені будинки. 

Поліція повідомила, що ракети впали у районі Петах-Тіква на східній стороні столиці Ізраїлю.

В ЦАХАЛ додали, що за останню добу Хезболла випустила по Ізраїлю 240 ракет, багато з яких були перехоплені, а сирени лунали на більшій частині території країни. 

Хезболла заявила, що запустила високоточні ракети по двох військових об'єктах у Тель-Авіві та поблизу нього. Угруповання додало, що ракетна атака на Тель-Авіву стала відповіддю на авіаудар по центру Бейрута, внаслідок якого загинуло щонайменше 29 людей.

В суботу, 23 листопада, ми писали про Ізраїльський авіаудар по центру Бейрута.

 
ІзраїльвійнаХезболлаТель-Авів

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