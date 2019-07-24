CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на 19.00 середи, 24 липня, обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Хлібне перемир'я": на Донбасі сьогодні - без обстрілів
"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано
Фото: з вільних джерел
"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики один раз порушили режим перемир'я по усій лінії зіткнення.
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