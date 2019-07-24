"Хлібне перемир'я": на Донбасі сьогодні - без обстрілів

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано

Станом на 19.00 середи, 24 липня, обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики один раз порушили режим перемир'я по усій лінії зіткнення.