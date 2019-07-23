ООС: Бойовики один раз порушили режим перемир'я по усій лінії зіткнення
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї, інформують у Штабі ООС.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
За минулу добу обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 1 особу. Виявлено 10 адміністративних правопорушень.
Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 16000 осіб та 1800 транспортних засобів. 16500 осіб та 2000 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 38-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування.
Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил.
Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення. Про це домовились під час переговорів у Мінську.
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