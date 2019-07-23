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ООС: Бойовики один раз порушили режим перемир'я по усій лінії зіткнення

Від початку поточної доби ЗСУ дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Росії та її найманці один раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї
Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.
ООС: Бойовики один раз порушили режим перемир Фото: з вільних джерел

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї, інформують у Штабі ООС.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

За минулу добу обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 1 особу. Виявлено 10 адміністративних правопорушень. 

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 16000 осіб та 1800 транспортних засобів. 16500 осіб та 2000 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 38-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення. Про це домовились під час переговорів у Мінську.

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