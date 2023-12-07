Під час візиту в Китай Шарль Мішель наполіг на спільній відповідальності за зупинення російської агресії проти України

Шарль Мішель наголосив на підтриманні миру і стабільності.

У четвер представники Євросоюзу прибули з візитом до Китаю в рамках саміту ЄС-Китай, що відбувається у Пекіні. Під час свого президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що ЄС та Китай повинні взяти на себе спільну відповідальність за припинення російської агресії проти України.

Про це пише Укрінформ.

"Європейський Союз і Китай мають відповідальність працювати заради миру й стабільності на основі принципів, прописаних у Хартії ООН. В той час, як ми говоримо, росія продовжує атакувати Україну, серйозно порушує Хартію ООН та територіальну цілісність й суверенітет України. Ми хотіли б отримати можливість, щоб обговорити з вами як найкраще вирішити цю ситуацію та підтримати принципи міжнародного права", – наголосив Мішель.

Також Шарль Мішель згадав ситуацію на Близькому Сході. Він відзначив важку гуманітарну ситуацію в Газі, висловився за дотримання пропорційності у застосуванні сили та за пошук мирного рішення на основі принципу "двох держав".

За словами президента Євроради, ЄС надалі готовий працювати із Китаєм на основі поваги та взаємності у вирішенні ключових глобальних проблем, включаючи кліматичні зміни, глобальну систему охорони здоров’я та продовольчу безпеку. Китай і ЄС є головними партнерами одне для одного, торговельний обіг між якими сягає 2 мільярдів євро на день.