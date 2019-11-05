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Хлопчик із Запоріжжя, якого утримували у посольстві Данії, поїхав додому

"Щойно Даніель разом з мамою вийшли з посольства Данії і поїхали додому. Мама і батько хлопчика уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть свого сина"
Хлопчик із Запоріжжя, якого силоміць вивезли з міста та утримували у посольстві Данії, поїхав додому.
Хлопчик із Запоріжжя, якого утримували у посольстві Данії, поїхав додому Фото: facebook.com/pavloklimkin

"Щойно Даніель разом з мамою вийшли з посольства Данії і поїхали додому. Мама і батько хлопчика уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть свого сина", -  ввечері 11 травня повідомив глава МЗС України Павло Клімкін. 

Клімкін подякував колегам та главі МЗС Данії Андерсу Самуельсену, та усім причетним, хто допомагав у вирішенні ситуації з українського боку

Нагадаємо, що 9 травня стало відомо, що 2-річний хлопчик Даніель перебуває у посольстві Данії в Києві. Напередодні, за словами, матері дитини, Анастасії, батько хлопчика, данець Могенсен Ян Ког, вивіз сина із Запоріжжя.

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11 05 2019 22:58
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