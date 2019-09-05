Хлопчика із Запоріжжя утримують в посольстві Данії, втрутився Клімкін
За словами Клімкіна, він обговорив цю справу з главою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном, повідомляє "Європейська правда".
"Вдруге за останні два дні розмовляв зі своїм датським колегою Андерсом Самуельсеном щодо українського хлопчика Даніеля, викраденого тиждень тому у Запоріжжі, якого всупереч усім правилам і нормам утримують у Посольстві Данії в Україні", - зазначив Клімкін.
За словами міністра, зараз вкрай важливо, аби датське посольство "вчинило по-людськи і дозволило матері побачити свого дворічного сина, а також допустило до дитини медиків".
"Отримав запевнення, що справа має зрушитись з мертвої точки", - повідомив про підсумки розмови Клімкін.
Мати Даніеля Анастасія стверджує, що її сина у Запоріжжі 2 травня викрав її колишній чоловік, громадянин Данії. За словами матері, хлопчика викрали невідомі чоловіки, коли малий гуляв з бабусею, а жінку – побили.
Пізніше стало відомо, що хлопчика утримують в будівлі посольства Данії в Києві.
Мати стверджує, що розлучилася з колишнім чоловіком та повернулася з дитиною в Україну у законний спосіб, та зараз категорично проти вивезення сина за кордон.
Нагадаємо, що в Грузії правоохоронці затримали громадянку України, яка разом з 10 дітьми потрапила на грузинську територію з Росії. Жінка затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми.
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