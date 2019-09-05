Хлопчика із Запоріжжя утримують в посольстві Данії, втрутився Клімкін

Зараз вкрай важливо, аби датське посольство "вчинило по-людськи і дозволило матері побачити свого дворічного сина, а також допустило до дитини медиків"

Голова МЗС України Павло Клімкін втрутився у справу утримання в посольстві Данії хлопчика із Запоріжжя, якого було силоміць вивезено з міста тиждень тому та тепер тримають у дипустанові.

За словами Клімкіна, він обговорив цю справу з главою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном, повідомляє "Європейська правда".

"Вдруге за останні два дні розмовляв зі своїм датським колегою Андерсом Самуельсеном щодо українського хлопчика Даніеля, викраденого тиждень тому у Запоріжжі, якого всупереч усім правилам і нормам утримують у Посольстві Данії в Україні", - зазначив Клімкін.

За словами міністра, зараз вкрай важливо, аби датське посольство "вчинило по-людськи і дозволило матері побачити свого дворічного сина, а також допустило до дитини медиків".

"Отримав запевнення, що справа має зрушитись з мертвої точки", - повідомив про підсумки розмови Клімкін.

Мати Даніеля Анастасія стверджує, що її сина у Запоріжжі 2 травня викрав її колишній чоловік, громадянин Данії. За словами матері, хлопчика викрали невідомі чоловіки, коли малий гуляв з бабусею, а жінку – побили.

Пізніше стало відомо, що хлопчика утримують в будівлі посольства Данії в Києві.

Мати стверджує, що розлучилася з колишнім чоловіком та повернулася з дитиною в Україну у законний спосіб, та зараз категорично проти вивезення сина за кордон.

Нагадаємо, що в Грузії правоохоронці затримали громадянку України, яка разом з 10 дітьми потрапила на грузинську територію з Росії. Жінка затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми.