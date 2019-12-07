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Хлопець із синдромом Дауна здобув вищу освіту в Україні

Мешканець Луцька Богдан Кравчук став першою людиною з синдромом Дауна, яка здобула вищу освіту в Україні
Він отримав диплом бакалавра історії у Східноєвропейському національному університеті.
Хлопець із синдромом Дауна здобув вищу освіту в Україні Фото: Facebook

Працівниця інституту Національної пам’яті Леся Бондарук пригадала, як п’ять років тому вона з мамою Богдана боролися за право Богдана на вищу освіту. Своєю наполегливістю він довів, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти.

"Усі ці 5 років Богдан сумлінно вчився і часто був набагато успішнішим за звичайних студентів. Вони могли прогуляти, недовчити… А Богдан так любить історію, що він не міг бути іншим і не міг підвести високу довіру до його можливостей", – написала Леся Бондарук на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я пропонує законодавчо закріпити обов’язковість сортування сміття, доступності громадських вбиралень, наявності пандусів, а також заборонити обрізати дерева для "омолодження" і посипати дороги сіллю і піском взимку.

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12 07 2019 14:47
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