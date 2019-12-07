З дитячого табору на Одещині внаслідок харчового отруєння госпіталізували 46 осіб
Отруєння сталося в ніч на 12 липня, про це повідомила прес-служба Одеської ОДА, йдеться в "НВ".
"32 дитини перебувають в Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні, 14, з яких 3 контактні, в інфекційному відділенні центральної районної лікарні села Шабо. На території табору чергує бригада екстреної медичної допомоги. Медики діагностували у дітей гострий гастроентероколіт", — йдеться в повідомленні.
Стан дітей легкої та середньої важкості, діти отримують всю необхідну терапію.
З метою встановлення причин отруєння розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування з обстеженням табору і інспекцією закладу щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпеки харчових продуктів.
Напередодні у дитячому таборі "Салют" у Коблевому Миколаївської області відбулося масове отруєння дітей-пільговиків. З кишковою інфекцією госпіталізували 40 дітей.
Усі госпіталізовані - пільговики, які поїхали в табір коштом міського бюджету Кам'янця-Подільського.
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