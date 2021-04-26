Хлопець викупив домен Google Аргентина за три долари

Вебдизайнер Ніколас Курона зміг придбати доменне ім'я Google.com.ar за три долари. Через це тиждень тому, 21 квітня, у всій Аргентині пошуковик Google не працював дві години.

За словами Ніколаса, ввечері 21 квітня він працював над сайтом для клієнта, повідомляє "Громадське". Йому надходили повідомлення у WhatsApp про те, що Google не працює. Хлопець також спробував зайти на www.google.com.ar, але без успіху.

Тоді Курон вирішив зайти на сайт Мережевого інформаційного центру Аргентини - ця установа відповідальна за управління доменами країни. Там вебдизайнер помітив, що Google можна придбати.

Ніколас розповів, що дотримувався вказівок і отримав на електронну пошту повідомлення з рахунком на купівлю. За його словами, доменне ім'я Google Argentina коштувало йому 270 песо - або ж 2,90 долара.

"Я хочу пояснити, що у мене не було злих намірів. Я просто спробував придбати [доменне ім'я], і Мережевий інформаційний центр дозволив мені", - розповів хлопець.

Після вдалої купівлі Ніколас розповів про пригоду в Twitter - він боявся, що тепер матиме проблеми. Однак усе минулося, і компанія Google відновила контроль над доменним ім'ям.

Як така ситуація сталася?

Одна з версій полягає у тому, що Google, ймовірно, забув продовжити термін дії ліцензії на домен. Однак у компанії запевняють, що це не так, і термін дії ліцензії збіжить лише в липні 2021 року.

Ще одна версія - можливо, технічні проблеми виникли у роботі Мережевого інформаційного центру Аргентини, який і дозволив придбати доменне ім'я. Наразі Google розслідує обставини інциденту.

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