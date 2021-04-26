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Хлопець викупив домен Google Аргентина за три долари

Пошуковик декілька годин не працював по всій країні
Вебдизайнер Ніколас Курона зміг придбати доменне ім'я Google.com.ar за три долари. Через це тиждень тому, 21 квітня, у всій Аргентині пошуковик Google не працював дві години.
Хлопець викупив домен Google Аргентина за три долари гугл

За словами Ніколаса, ввечері 21 квітня він працював над сайтом для клієнта, повідомляє "Громадське". Йому надходили повідомлення у WhatsApp про те, що Google не працює. Хлопець також спробував зайти на www.google.com.ar, але без успіху.

Тоді Курон вирішив зайти на сайт Мережевого інформаційного центру Аргентини - ця установа відповідальна за управління доменами країни. Там вебдизайнер помітив, що Google можна придбати.

Ніколас розповів, що дотримувався вказівок і отримав на електронну пошту повідомлення з рахунком на купівлю. За його словами, доменне ім'я Google Argentina коштувало йому 270 песо - або ж 2,90 долара.

"Я хочу пояснити, що у мене не було злих намірів. Я просто спробував придбати [доменне ім'я], і Мережевий інформаційний центр дозволив мені", - розповів хлопець.

Після вдалої купівлі Ніколас розповів про пригоду в Twitter - він боявся, що тепер матиме проблеми. Однак усе минулося, і компанія Google відновила контроль над доменним ім'ям.

Як така ситуація сталася?

Одна з версій полягає у тому, що Google, ймовірно, забув продовжити термін дії ліцензії на домен. Однак у компанії запевняють, що це не так, і термін дії ліцензії збіжить лише в липні 2021 року.

Ще одна версія - можливо, технічні проблеми виникли у роботі Мережевого інформаційного центру Аргентини, який і дозволив придбати доменне ім'я. Наразі Google розслідує обставини інциденту.

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26 04 2021 16:33
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