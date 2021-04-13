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Android подбає, аби користувачі частіше дивилися по обидва боки вулиці

Система телефону визначатиме, коли користувач уткнувся в смартфон під час ходьби, і виводитиме на екран сповіщення з попередженням зосередитися на оточенні
Компанія Google запровадила оновлення, яке подбає про те, щоб користувачі Android частіше дивилися по обидва боки під час прогулянок.
Android подбає, аби користувачі частіше дивилися по обидва боки вулиці Фото: businessinsider.com
Нова функція застосунку Digital Wellbeing (Цифрове благополуччя) - це попередження "Heads Up", яке перекладається як "Бережись" або дослівно "Підійми голову", повідомляє "Укрінформ".
 
Система телефону визначатиме, коли користувач уткнувся в смартфон під час ходьби, і виводитиме на екран сповіщення з попередженням зосередитися на оточенні.
 
Поки що оновлення поширюється тільки на пристрої Pixel в рамках останнього бета-оновлення Digital Wellbeing.
 
Інструменти Digital Wellbeing можуть відстежувати, наприклад, скільки часу користувачі проводять у певних програмах, і дають можливість встановлювати обмеження за часом для їх використання.
 
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13 04 2021 13:31
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