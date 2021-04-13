Android подбає, аби користувачі частіше дивилися по обидва боки вулиці Система телефону визначатиме, коли користувач уткнувся в смартфон під час ходьби, і виводитиме на екран сповіщення з попередженням зосередитися на оточенні

Компанія Google запровадила оновлення, яке подбає про те, щоб користувачі Android частіше дивилися по обидва боки під час прогулянок.

Фото: businessinsider.com

Нова функція застосунку Digital Wellbeing (Цифрове благополуччя) - це попередження "Heads Up", яке перекладається як "Бережись" або дослівно "Підійми голову", повідомляє "Укрінформ". Система телефону визначатиме, коли користувач уткнувся в смартфон під час ходьби, і виводитиме на екран сповіщення з попередженням зосередитися на оточенні. Поки що оновлення поширюється тільки на пристрої Pixel в рамках останнього бета-оновлення Digital Wellbeing. Інструменти Digital Wellbeing можуть відстежувати, наприклад, скільки часу користувачі проводять у певних програмах, і дають можливість встановлювати обмеження за часом для їх використання. Читайте також: Microsoft купує розробника штучного інтелекту Nuance за 20 мільярдів доларів

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію