ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Google запровадила оновлення, яке подбає про те, щоб користувачі Android частіше дивилися по обидва боки під час прогулянок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Android подбає, аби користувачі частіше дивилися по обидва боки вулиці
Система телефону визначатиме, коли користувач уткнувся в смартфон під час ходьби, і виводитиме на екран сповіщення з попередженням зосередитися на оточенні
Фото: businessinsider.com
Нова функція застосунку Digital Wellbeing (Цифрове благополуччя) - це попередження "Heads Up", яке перекладається як "Бережись" або дослівно "Підійми голову", повідомляє "Укрінформ".
Система телефону визначатиме, коли користувач уткнувся в смартфон під час ходьби, і виводитиме на екран сповіщення з попередженням зосередитися на оточенні.
Поки що оновлення поширюється тільки на пристрої Pixel в рамках останнього бета-оновлення Digital Wellbeing.
Інструменти Digital Wellbeing можуть відстежувати, наприклад, скільки часу користувачі проводять у певних програмах, і дають можливість встановлювати обмеження за часом для їх використання.
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13 04 2021 13:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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