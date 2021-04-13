Microsoft купує розробника штучного інтелекту Nuance за 20 мільярдів доларів

Поглинання Nuance дозволить Microsoft збільшити свою присутність на ринку охорони здоров’я, а саме у частині застосування штучного інтелекту

Техгігант Microsoft купує за 19,6 мільярда доларів компанію Nuance Communications, яка працює зі штучним інтелектом та розпізнаванням мовлення – компанія хоче збільшити присутність на ринку охорони здоров’я.

Поглинання Nuance дозволить Microsoft збільшити свою присутність на ринку охорони здоров’я, а саме у частині застосування штучного інтелекту. До угоди компанії співпрацювали протягом двох років, повідомляє "Економічна правда" із посиланням на Bloomberg.

Акції Nuance Communications цьогоріч зросли на 3,4%. Розробки даної компанії лягли в основу асистента від Apple – Siri. Капіталізація компанії – близько 13 мільярдів. Минулоріч вона отримала 1,5 мільярда доларів прибутку.

Microsoft купує 350 мільйонів акцій Nuance, 56 доларів кожна. За даними компанії, придбання скоротить прибутки Microsoft на 1% цьогоріч, та спричинить зростання вже наступного року.

Техкомпанія прагне розробити таке програмне забезпечення, що би позбавило лікарів потреби записувати слова пацієнтів та могло допомогти краще прогнозувати потреби останніх. Це є одним із аспектів, над яким компанії працювали протягом двох років.

Оскільки ШІ вчиться розпізнавати мовлення та робити прогнози, з часом розробники можуть створити технологію, що спростить пошук за ключовими словами у медкартках та покращить точність медичних прогнозів.

Інший напрямок, за яким працювали компанії – телемедицина.