ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИТехгігант Microsoft купує за 19,6 мільярда доларів компанію Nuance Communications, яка працює зі штучним інтелектом та розпізнаванням мовлення – компанія хоче збільшити присутність на ринку охорони здоров’я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Microsoft купує розробника штучного інтелекту Nuance за 20 мільярдів доларів
Поглинання Nuance дозволить Microsoft збільшити свою присутність на ринку охорони здоров’я, а саме у частині застосування штучного інтелекту
Фото: з відкритих джерел
Поглинання Nuance дозволить Microsoft збільшити свою присутність на ринку охорони здоров’я, а саме у частині застосування штучного інтелекту. До угоди компанії співпрацювали протягом двох років, повідомляє "Економічна правда" із посиланням на Bloomberg.
Акції Nuance Communications цьогоріч зросли на 3,4%. Розробки даної компанії лягли в основу асистента від Apple – Siri. Капіталізація компанії – близько 13 мільярдів. Минулоріч вона отримала 1,5 мільярда доларів прибутку.
Microsoft купує 350 мільйонів акцій Nuance, 56 доларів кожна. За даними компанії, придбання скоротить прибутки Microsoft на 1% цьогоріч, та спричинить зростання вже наступного року.
Техкомпанія прагне розробити таке програмне забезпечення, що би позбавило лікарів потреби записувати слова пацієнтів та могло допомогти краще прогнозувати потреби останніх. Це є одним із аспектів, над яким компанії працювали протягом двох років.
Оскільки ШІ вчиться розпізнавати мовлення та робити прогнози, з часом розробники можуть створити технологію, що спростить пошук за ключовими словами у медкартках та покращить точність медичних прогнозів.
Інший напрямок, за яким працювали компанії – телемедицина.
Нагадаємо, що найбільший південнокорейський телеоператор SK Telecom Co створить разом із компаніями Samsung Electronics та Kakao Corp. платформу на основі штучного інтелекту, яка допомагатиме у боротьбі з коронавірусом (COVID-19).
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13 04 2021 11:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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