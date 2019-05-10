Хмельницька облрада закликала президента і Раду не допустити реалізації "формули Штайнмаєра"
Таке звернення на позачерговій сесії підтримали 44 депутати облради. Сесію скликали за ініціативи групи депутатів, представників ветеранських і громадських організацій, повідомляє "Громадське".
"Ми, депутати Хмельницької обласної ради, категорично проти плану реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра", за якою, відповідно до Мінських угод, запроваджується особливий статус Донбасу", - йдеться у зверненні.
Депутати облради мотивують своє звернення тим, що "вважають це відвертою капітуляцією" з огляду на чинний закон про особливий статус Донбасу.
Вони також наполягають, що проводити вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях необхідно "лише після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення".
Крім того, депутати вважають, що варто "запровадити реальний, а не "фейковий", як у грудні 2018 року, воєнний стан на прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій.
Нагадаємо, що колишній секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк розкритикував те, як українська влада вела комунікацію з суспільством щодо погодження "формули Штайнмаєра" в Мінську.
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