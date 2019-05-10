Хмельницька облрада закликала президента і Раду не допустити реалізації "формули Штайнмаєра"

Депутати облради мотивують своє звернення тим, що "вважають це відвертою капітуляцією" з огляду на чинний закон про особливий статус Донбасу

Депутати Хмельницької обласної ради закликали президента Володимира Зеленського і Верховну Раду в жодному разі не надавати особливий статус окупованим територіям Донбасу та не реалізовувати так звану "формулу Штайнмаєра".

Таке звернення на позачерговій сесії підтримали 44 депутати облради. Сесію скликали за ініціативи групи депутатів, представників ветеранських і громадських організацій, повідомляє "Громадське".

"Ми, депутати Хмельницької обласної ради, категорично проти плану реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра", за якою, відповідно до Мінських угод, запроваджується особливий статус Донбасу", - йдеться у зверненні.

Депутати облради мотивують своє звернення тим, що "вважають це відвертою капітуляцією" з огляду на чинний закон про особливий статус Донбасу.

Вони також наполягають, що проводити вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях необхідно "лише після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення".

Крім того, депутати вважають, що варто "запровадити реальний, а не "фейковий", як у грудні 2018 року, воєнний стан на прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій.

Нагадаємо, що колишній секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк розкритикував те, як українська влада вела комунікацію з суспільством щодо погодження "формули Штайнмаєра" в Мінську.