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Хмельницька облрада закликала президента і Раду не допустити реалізації "формули Штайнмаєра"

Депутати облради мотивують своє звернення тим, що "вважають це відвертою капітуляцією" з огляду на чинний закон про особливий статус Донбасу
Депутати Хмельницької обласної ради закликали президента Володимира Зеленського і Верховну Раду в жодному разі не надавати особливий статус окупованим територіям Донбасу та не реалізовувати так звану "формулу Штайнмаєра".
Хмельницька облрада закликала президента і Раду не допустити реалізації "формули Штайнмаєра" Фото: з вільних джерел

Таке звернення на позачерговій сесії підтримали 44 депутати облради. Сесію скликали за ініціативи групи депутатів, представників ветеранських і громадських організацій, повідомляє "Громадське".

"Ми, депутати Хмельницької обласної ради, категорично проти плану реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра", за якою, відповідно до Мінських угод, запроваджується особливий статус Донбасу", - йдеться у зверненні.

Депутати облради мотивують своє звернення тим, що "вважають це відвертою капітуляцією" з огляду на чинний закон про особливий статус Донбасу.

Вони також наполягають, що проводити вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях необхідно "лише після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення".

Крім того, депутати вважають, що варто "запровадити реальний, а не "фейковий", як у грудні 2018 року, воєнний стан на прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій.

Нагадаємо, що колишній секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк розкритикував те, як українська влада вела комунікацію з суспільством щодо погодження "формули Штайнмаєра" в Мінську

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05 10 2019 14:40
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