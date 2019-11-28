Хмельницький купує частку в ТРЦ Ocean Plaza
Антимонопольний комітет розгляне справу про придбання українським бізнесменом Василем Хмельницьким опосередковано через UPD Holdings Limited акцій компанії Ocean Plaza Project, повідомляє "Економічна правда".
Повідомляється, що концентрація забезпечить UPD Holdings Limited перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії Ocean Plaza Project Ltd.
Згідно з даними Єдиного держреєстру, Ocean Plaza Project є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" - власника столичного торгово-розважального центру (ТРЦ) Ocean Plaza.
За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром UPD Holdings Limited є засновник UFuture Василь Хмельницький.
Зокрема, UPD Holdings Limited числиться в складі співзасновників ряду компаній Хмельницького - ТОВ "Товмірра-Девелопмент", "Мірра-Девелопмент", "Палацово-Парковий ансамбль".
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