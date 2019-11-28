Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Хмельницький купує частку в ТРЦ Ocean Plaza

Повідомляється, що концентрація забезпечить UPD Holdings Limited перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії Ocean Plaza Project Ltd
Згідно з даними Єдиного держреєстру, Ocean Plaza Project є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" - власника столичного торгово-розважального центру (ТРЦ) Ocean Plaza.
Хмельницький купує частку в ТРЦ Ocean Plaza Фото: з вільних джерел

Антимонопольний комітет розгляне справу про придбання українським бізнесменом Василем Хмельницьким опосередковано через UPD Holdings Limited акцій компанії Ocean Plaza Project, повідомляє "Економічна правда".

Повідомляється, що концентрація забезпечить UPD Holdings Limited перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії Ocean Plaza Project Ltd.

Згідно з даними Єдиного держреєстру, Ocean Plaza Project є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" - власника столичного торгово-розважального центру (ТРЦ) Ocean Plaza.

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром UPD Holdings Limited є засновник UFuture Василь Хмельницький.

Зокрема, UPD Holdings Limited числиться в складі співзасновників ряду компаній Хмельницького - ТОВ "Товмірра-Девелопмент", "Мірра-Девелопмент", "Палацово-Парковий ансамбль".

Читайте також: Uber Eats тепер також працює з кур'єрами з ресторанів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 11 2019 12:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.