Uber Eats тепер також працює з кур'єрами з ресторанів

Раніше Uber Eats був доступний тільки для ресторанів, які пропонували доставку за допомогою кур'єрів платформи

"Ми твердо віримо, що це допоможе великим і маленьким ресторанам успішно розвиватися в майбутньому, значно розширюючи вибір для користувачів" - прокоментував генеральний директор Uber Eats Україна Ігор Ковальов.

Починаючи з 26 листопада Uber Eats надає можливість ресторанам в Києві і Львові використовувати власних кур'єрів для доставки замовлень від компанії, повідомляє "Економічна правда".

Раніше Uber Eats був доступний тільки для ресторанів, які пропонували доставку за допомогою кур'єрів платформи.

Тепер ресторани можуть вибирати доставку власними кур'єрами або Uber Eats простим перемиканням в додатку, в залежності від того, скільки персоналу є в даний момент і що краще для клієнтів.

Завдяки новій опції доставки, користувачі Uber Eats отримають доступ до більш широкого вибору ресторанів.

Сервіс вже співпрацює з більш ніж 700 ресторанами в двох містах України і очікує, що це число значно виросте.

"Ми твердо віримо, що це допоможе великим і маленьким ресторанам успішно розвиватися в майбутньому, значно розширюючи вибір для користувачів" - прокоментував генеральний директор Uber Eats Україна Ігор Ковальов.

Як зазначає ITC, активно зростаючий ринок доставки їжі в Європі, який за прогнозами може вирости до $ 24,7 млрд до 2023 року, грає все більш важливу роль в зростанні бізнесу малих і середніх ресторанів.

Очікується, що в 70% ресторанів Uber Eats, що представляють цей сегмент, доставка їжі становитиме все більшу частку від їх доходу.

Нагадаємо, що влада Лондона відмовила Uber у продовженні ліцензії