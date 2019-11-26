Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Uber Eats тепер також працює з кур'єрами з ресторанів

Раніше Uber Eats був доступний тільки для ресторанів, які пропонували доставку за допомогою кур'єрів платформи
"Ми твердо віримо, що це допоможе великим і маленьким ресторанам успішно розвиватися в майбутньому, значно розширюючи вибір для користувачів" - прокоментував генеральний директор Uber Eats Україна Ігор Ковальов.
Uber Eats тепер також працює з кур Фото: з вільних джерел

Починаючи з 26 листопада Uber Eats надає можливість ресторанам в Києві і Львові використовувати власних кур'єрів для доставки замовлень від компанії, повідомляє "Економічна правда".

Раніше Uber Eats був доступний тільки для ресторанів, які пропонували доставку за допомогою кур'єрів платформи.

Тепер ресторани можуть вибирати доставку власними кур'єрами або Uber Eats простим перемиканням в додатку, в залежності від того, скільки персоналу є в даний момент і що краще для клієнтів.

Завдяки новій опції доставки, користувачі Uber Eats отримають доступ до більш широкого вибору ресторанів. 

Сервіс вже співпрацює з більш ніж 700 ресторанами в двох містах України і очікує, що це число значно виросте.

"Ми твердо віримо, що це допоможе великим і маленьким ресторанам успішно розвиватися в майбутньому, значно розширюючи вибір для користувачів" - прокоментував генеральний директор Uber Eats Україна Ігор Ковальов.

Як зазначає ITC, активно зростаючий ринок доставки їжі в Європі, який за прогнозами може вирости до $ 24,7 млрд до 2023 року, грає все більш важливу роль в зростанні бізнесу малих і середніх ресторанів. 

Очікується, що в 70% ресторанів Uber Eats, що представляють цей сегмент, доставка їжі становитиме все більшу частку від їх доходу.

Нагадаємо, що влада Лондона відмовила Uber у продовженні ліцензії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 11 2019 15:15
ТЕГИ: таксі, їжа, Uber
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.